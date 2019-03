Padre Fábio de Melo brinca com calor no Brasil, cita Sandy & Junior e é respondido por Nando Reis

Padre Fábio de Melo Foto: Instagram / @pefabiodemelo

Uma publicação no perfil Luscas, que acumula mais de 5 milhões de seguidores no Twitter, provocou um bate-papo divertido envolvendo o padre Fábio de Melo, o cantor Nando Reis e a dupla Sandy & Junior. "Gostaria de pedir pro calor pra ir embora.. Seja educado e deixa o outono ter seu momento de brilhar", diz o tuíte publicado no último sábado, 9.

"É em vão o seu pedido. Depois que a dupla Sandy e Júnior terminou nós nunca mais tivemos as 4 estações", respondeu Fábio de Melo, fazendo um jogo de palavras com o álbum As Quatro Estações (1999) dos irmãos que encerraram as atividades como dupla em 2007.

"Depois que a dupla acabou ficou só o verão", escreveu uma seguidora. Em seguida, o padre respondeu com a citação da música O Segundo Sol, de Cássia Eller, também gravada por Nando Reis: "Sim, e de acordo com o mestre Nando Reis, com o agravante de um segundo sol chegar".

O cantor não perdeu a oportunidade de também entrar na brincadeira, dizendo: "Ah, o tal do Segundo Sol… Talvez ele não traga mais calor. Quem sabe ela seja apenas luz que iluminar e assim eliminar a estupidez e a boçalidade que assolam o mundo. Amém".

Veja a conversa completa no Twitter:

