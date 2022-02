'Paciente 63': Entenda a cronologia da 2ª temporada da audiossérie com Seu Jorge

Seu Jorge protagonista a audiossérie 'Paciente 63', de Julio Rojas Foto: Bruno Poletti

A segunda temporada da áudiosserie Paciente 63 chegou no dia 8 de fevereiro, no Spotify, para abalar para sempre os conceitos sobre o tempo. Protagonizada por Seu Jorge e Mel Lisboa, a produção foi vencedora do Prêmio de Melhor Podcast de 2021 pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Nos novos episódios, Paciente 63 mostra que a tentativa de Pedro de voltar de 2062 para 2022, na primeira temporada, não foi suficiente. Para salvar o mundo do perigoso vírus Pégaso, Elisa preciso viajar ainda mais ao passado, mais precisamente para 2012. Parece difícil de entender?

Confira, abaixo uma lista com toda a cronologia da série e os principais acontecimentos desta viagem no tempo dos personagens. O criador e roteirista da áudiosserie, Julio Rojas, explica também alguns termos científicos e eventos que compõem essa história. Mas, cuidado! Contém spoilers.

Linha do tempo da história da nova temporada de 'Paciente 63' Foto: Spotify