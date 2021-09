Pabllo Vittar voltará aos palcos em festival 'Corona Capital', no México

A cantora Pabllo Vittar Foto: ROMERITO PONTES/FUTURA PRESS

Pabllo Vittar voltará ao palco do Corona Capital, festival que ocorre anualmente no México. A cantora fará show no dia 21 de novembro, no Autódromo Hermanos Rodriguez, em Guadalajara.

Outros artistas como Aurora, Twenty One Pilots e Royal Blood se apresentarão no mesmo dia.

"Estou muito feliz de anunciar a minha volta ao Corona Capital", escreveu a drag queen na legenda da arte de divulgação do show.

Pabllo Vittar fez a publicação em espanhol.