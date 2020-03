Pabllo Vittar vira personagem de game The Sims 4

Versão no jogo The Sims da cantora Pabllo Vittar Foto: Divulgação/ EA

A cantora Pabllo Vittar ganhou uma versão como personagem do jogo The Sims 4. A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 10, nas redes sociais da artista e do próprio jogo.

“Nunca imaginei na minha vida que eu iria estar inserida em um jogo tão legal, que fez parte da vida de tantas pessoas, assim como eu”, disse Pabllo em uma entrevista lançada junto com o anúncio.

A artista comentou sua relação pessoal com o jogo. “Eu gosto de jogar The Sims porque eu posso ser quem eu quiser. Eu posso fazer lá o que não costumo fazer na vida real, que é me divertir na balada com minhas amigas. The Sims me possibilita”.

Ela também contou que seus personagens já passaram pela cena clássica dos jogos da série: morrer afogado em uma piscina. “O importante é cuidar de seu personagem como se fosse seu amigo. Não façam que nem eu”, disse.

“A popstar Pabllo Vittar colaborou com The Sims para mostrar aos fãs como liberar sua imaginação, alegria e amor pela aventura”, diz nota divulgada pela desenvolvedora Electronic Arts.

O evento, chamado “Jogue com a Vida”, faz parte da comemoração de 20 anos da saga, que começou em 2000 com o jogo The Sims. De lá para cá são quatro jogos da linha principal, mais uma série de spin-offs e versões para outras plataformas.

Além de Pabllo, outras celebridades ganharam sua versão virtual, como a cantora e atriz americana Vanessa Hudgens, a influencer alemã Melina Sophie e o cantor francês Bilal Hassani.

Presença LGBTQ+

A série The Sims é conhecida por seu posicionamento vanguardista em relação à pautas LGBTQ+. O jogo foi um dos primeiros a introduzir livremente relacionamentos entre personagens de mesmo sexo, graças a uma confusão em seu processo de desenvolvimento, revelada por um dos programadores à revista New Yorker em 2014.

Depois de essa possibilidade chamar a atenção em uma das primeiras apresentações do jogo, se tornou uma das características definidoras de toda a série. Desde 2016, os jogadores podem decidirem a estrutura física, a preferência de roupas, a capacidade de engravidar e a forma de usar o vaso sanitário dos personagens, independente de seu sexo biológico.

Apesar disso, o jogo já sofreu boicotes pelas liberdades que proporciona aos jogadores em relação a questões de orientação sexual e identidade de gênero. Em 2018, o jogo The Sims Jogue Grátis foi banido de sete países por seu conteúdo LGBT.