Pabllo Vittar será jurada em competição de drag queens na Alemanha

A cantora Pabllo Vittar recentemente foi premiada no MTV Europe Music Awards, na Espanha Foto: Jon Nazca / Reuters

A cantora Pabllo Vittar irá participar como jurada em um dos episódios do programa alemão Queen of Drags. O reality estreia no país nesta quinta, 14.

O programa é baseado no Ru Paul’s Drag Race, disponível na Netflix, em que um grupo de drag queens passa por uma série de desafios para conquistar diversos prêmios. O reality já possui 11 temporadas e é um sucesso mundial.

Os jurados fixos do Queen of Drags são a modelo alemã Heidi Klum, a cantora austríaca Conchita Wurst e Bill Kaulitz, vocalista da banda Tokio Hotel.

Recentemente Pabllo tornou-se a primeira drag queen a ser premiada pelo MTV Europe Music Awards. A premiação ocorreu em 3 de novembro na Espanha.

Brasil e a cultura drag queen

O Brasil está se consolidando como uma referência quando o assunto é a arte drag queen. Além de Pabllo Vittar, o País tem outras estrelas que estão despontando no cenário da música pop. Leia mais sobre esse movimento no especial Babado Tropical.

Aretuza Lovi, que começou em 2012, tem um contrato com a Sony Music e já gravou em parceria com Pabllo e Gloria Groove, que se apresentou no Rock in Rio 2019.

As drags queens também estão conquistando seu espaço na TV nacional e internacional. O reality show brasileiro Drag Me As a Queen, exibido no canal E! para toda a América Latina, teve seu formato exportado para a Holanda.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais