Pabllo Vittar se apresenta na ONU em evento que homenageia rainha Elizabeth

Pabllo Vittar foi convidada para fazer um pocket show em evento na ONU. Foto: Ernna Cost

Pabllo Vittar se apresentou em um evento fechado na Organização das Nações Unidas, em Nova York, na noite desta terça-feira, 18. No Instagram, a cantora comemorou o feito: "Vai ter viado na ONU, sim!".

A drag queen fez um pocket show no encontro cuja temática era igualdade e inclusão e comemorava os 93 anos da rainha Elizabeth II.

Na apresentação, ela cantou sucessos como Corpo Sensual, Diske Me e Indestrutível.

Além da homenagem à monarca britânica, o evento trouxe à tona os 50 anos da revolução de Stonewall, momento que marcou a luta pelos direitos civis da comunidade LGBT. Essa foi a primeira vez que o evento trouxe uma performance ao vivo.

"Obrigada Nações Unidas e Global Citizen pelo convite. Foi uma honra", disse Pabllo ao publicar uma foto dela diante do símbolo da organização mundial.

A presença de Pabllo Vittar em Nova York não para por aí. Ela participará na Parada LGBT da cidade, que ocorre nos dias 29 e 30 de junho. Ela também estará nos eventos comemorativos do mês do orgulho LGBT em Los Angeles, Boston, Miami, Chicago, San Francisco e em Toronto, no Canadá. "Estou muito feliz com essas oportunidades, quero que minha voz e nossa bandeira seja ainda mais vista e entendida perante o mundo", contou Pabllo ao E+.