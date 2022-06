Pabllo Vittar revela que usava carvão como lápis de olho: 'Uns truques'

Pabllo Vittar participou do 'Pod Delas' e revelou alguns truques na hora da maquiagem. Por exemplo, o uso de carvão como lápis de olho. Foto: Instagram/@pabllovittar

Na última quarta-feira, 29, Pabllo Vittar participou do Pod Delas e revelou que não abre mão de fazer sua própria maquiagem até hoje. Desde os 16 anos, ela é quem prepara a pele, pensa na sombra e delineado, inova no batom e busca referências.

A cantora revelou para o podcast um "truque" que já fez para economizar: usar carvão como lápis de olho e maizena para selar o rosto.

"Tudo uns 'truquinho'. Naquela época, a gente tinha uns tutoriais drags no YouTube, mas a internet ainda era mato. Era virada para 2010. Estava rolando um 'boom' das blogueiras de maquiagem. Na minha cabeça, nunca ia estar no lugar que estou hoje", disse.

Ela ainda revelou que se inspirava em muitos lugares e pessoas para chegar na maquiagem que queria. Segundo Pabllo, hoje a indústria se voltou mais para as necessidades da comunidade LGBT+.

"Viram o que a gente gosta, que a gente é plural. Não estamos dentro de uma caixinha. Quando eu tinha 16 anos, não tinha muitas cores, pigmentação forte...", explicou.

Ainda durante o programa, ela deu detalhes sobre sua vida íntima e disse que prefere ser "passiva" quando o assunto é sexo. Ela também revelou que atualmente está gostando de malhar, mas nem sempre foi desse jeito.

"É algo que você aprende. Meu show já é um cardio, pulando, dançando, então eu faço. Óbvio que 100% é por causa do meu trabalho, mas também é por saúde. Eu odeio ficar fungando, 'ai tô cansada', não, eu gosto de estar sempre ativa, quer dizer não ativa [no sexo], ativa no trabalho, o outro é só passiva mesmo", disse, aos risos.