Pabllo Vittar recebe elogio de produtor do álbum ‘Chromatica’, de Lady Gaga: ‘É uma estrela’

Pabllo Vittar em capa do novo álbum 'Batidão Tropical' Foto: Ernna Cost

Pabllo Vittar foi a brasileira escolhida para participar do novo trabalho de Lady Gaga, fazendo a nova versão da música Fun Tonight. A canção faz parte do remix do álbum Chromatica (2020), produzido por Bloodpop, que trabalhou com outros nomes de peso como Britney Spears, Justin Bieber e Madonna, e fez questão de elogiar a cantora nas redes sociais.

O produtor foi um dos primeiros a anunciar a participação da brasileira no tão esperado álbum de Gaga, e recebeu agradecimentos dos fãs de Vittar pela escolha. "Muito obrigada, isso é muito importante para a gente. Vittar é nossa maior representante LGBTQIA+ no Brasil. Uma colaboração com a Lady Gaga é um sonho se tornando realidade, não só para ela, mas para nós também", escreveu um seguidor no Twitter.

Em resposta, Bloodpop elogiou a drag queen brasileira, dizendo o que pensa dela, o que justifica a escolha: "Pabllo Vittar é uma estrela".

Nesta segunda-feira, 30, Lady Gaga anunciou que o novo trabalho se chama Dawn of Chromatica, terá 14 faixas e chega nas plataformas digitais nesta sexta-feira, 3. Também participam do disco Ariana Grande, Chari XCX, Ashnikko, Rina Sawayama e outros artistas.

Confira a lista completa das faixas de Dawn of Chromatica:

1. Alice (Lsdxoxo remix)

2. Stupid Love (Coucou Chloe remix)

3. Rain on Me (com Ariana Grande; Arca remix)

4. Free Woman (Rina Sawayama e Clarence Clarity remix)

5. Fun Tonight (Pabllo Vittar remix)

6. 911 (Charli XCX e A. G. Cook remix)

7. Plastic Doll (Ashnikko remix)

8. Sour Candy (com Blackpink; Shygirl and Mura Masa remix)

9. Enigma (Doss remix)

10. Replay (Dorian Electra remix)

11. Sine from Above (com Elton John; Chester Lockhart, Mood Killer, and Lil Texas remix)

12. 1000 Doves (Planningtorock remix)

13. Babylon (Bree Runway e Jimmy Edgar remix)

14. Babylon (Haus Labs version)