Pabllo Vittar rebate título de Miss Bumbum: 'Sou homem de peruca'

A cantora Pabllo Vittar criticou a organização do concurso Miss Bumbum na última quarta-feira, 17, após ter recebido o prêmio de "Miss Bumbum Transex".

"Gente, eu vi que saiu uma matéria onde elegeram o bumbum mais bonito... Eu ganhei o bumbum mais bonito transex... Só que todo mundo sabe que eu sou um homem de peruca, um veado doido", afirmou Pabllo nos stories de seu Instagram.

Na sequência, sugeriu outros nomes para a indicação: "Gente. Vocês já viram a bunda da Mel? Já viram a bunda da Kiara? Vão dar o prêmio pras bonitas... Meu Deus! I'm a man in a dress ['Eu sou um homem em um vestido', em tradução do inglês]"

O anúncio do título recebido por Pabllo foi feito no Instagram oficial da organização do Miss Bumbum. "A faixa da Pabllo Vittar está pronta, se ela quiser pode ir desfilar em setembro na Cidade do México", afirmou Cacau Oliver, criador do concurso.

