Pabllo Vittar passa por cirurgia do joelho, mas mantém agenda de shows

A cantora Pabllo Vittar. Foto: Instagram/@pabllovittar

Quem viu as últimas performances de Pabllo Vittar no palco não imaginou que estava com o osso do joelho, o menisco, trincado. A cantora decidiu manter a agenda de shows mesmo com o machucado.

Nesta terça-feira, 18, assustou os fãs ao publicar alguns vídeos no perfil oficial no Instagram. “Nada demais não, meninas. Fiquem tranquilas porque estou ótima. Tive que operar meu joelho porque quebrei um pedacinho de um osso, sei lá. Mas já está tudo joia. O nome do ossinho que eu quebrei no meu joelho é menisco. Não quebrou, na verdade, deu uma trincadinha e saiu um pedacinho. Aí, eu tive que fazer uma operação para poder tirar”, explicou.

A cantora acabou se machucando de maneira inusitada. “Fui abaixar pra pegar um copo. Vocês acreditam? Só ouvi o estouro. Segurei no ombro do meu amigo e falei ‘deu merda’. Fiz os exames, tudo, e deu que tinha que operar”, disse.

Segundo Pabllo Vittar, a agenda de shows permanece intacta: “Eu estou ótima. Estava fazendo show e tudo, gente! Só que estava fazendo um show com carga menor, não estava me jogando, pulando muito no palco por causa do joelho”.