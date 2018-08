Pabllo Vittar participa de documentário da Apple Music

A cantora Pabllo Vittar. Foto: Dado Galdieri/The New York Times

A cantora Pabllo Vittar terá sua trajetória no mundo na música reportada no projeto Up Next, do serviço de streaming da Apple Music. O conteúdo será divulgado já nesta quinta-feira, 11, em formato de documentário.

A informação foi confirmada pela Apple Brasil, após a cantora de K.O, Sua Cara e Corpo Sensual, publicar um teaser em sua página no Facebook. O projeto quer dar maior visibilidade ao que tem sido destaque no mundo da música.

Veja a publicação de Pabllo.