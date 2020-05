Pabllo Vittar faz live no YouTube em quarto; veja como assistir

Pabllo Vittar em live Foto: YouTube / @Pabllo Vittar

Pabllo Vittar deu início à sua live no YouTube nesta sexta-feira, 22. O início do show ao vivo trouxe algumas complicações com as bases pré-gravadas que acompanham a cantora nas músicas.

Ao ouvir a introdução de Energia, com o duo Sofi Tukker, Pabllo Vittar reclamou com a produção: "Não é essa versão que eu canto no meu show. Mas 'vamos embora', ao vivo é assim mesmo!"

Para assistir à live de Pabllo Vittar no YouTube, clique no link abaixo.