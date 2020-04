Pabllo Vittar faz live em parceria com Tik Tok nesta sexta-feira

A cantora Pabllo Vittar no MTV Europe Music Awards, na Espanha Foto: Jon Nazca / Reuters

Seguindo a tendência de realização de apresentações ao vivo nas redes sociais, a cantora Pabllo Vittar fará uma live às 19h na rede social Tik Tok. Nela, Pabllo irá realizar um pocket show.

A ideia é que Pabllo cante alguns dos seus principais sucessos e também as músicas do seu álbum mais recente, 111, que teve seu lançamento antecipado após o vazamentos de algumas faixas na internet.

A cantora também irá responder perguntas feitas por fãs na plataforma e irá falar sobre a #TimidaChallenge, desafio lançado no Tik Tok para promover a música Tímida, que faz parte do novo álbum de Pabllo e é uma parceria com a cantora Thalía.

"É uma honra ser a primeira drag queen a fazer uma live no TikTok. Vai ter muita animação, música, é dia de 'sextar' junto! Quero ver todos os meus tiktokers interagindo comigo. Ai que delícia passar esse tempo com vocês conversando e cantando”, comentou a cantora.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais