Pabllo Vittar fará evento online para comemorar mês do orgulho LGBTQIA+

A cantora Pabllo Vittar fará um evento online com convidados internacionais Foto: Luciana Prezia / Estadão

A cantora Pabllo Vittar anunciou nesta quarta-feira, 17, que irá realizar um evento musical online intitulado Pride with Pabllo & Friends (Orgulho com Pabllo e Amigos), que ocorrerá no dia 28 de junho às 17h. A ideia da transmissão ao vivo é celebrar o movimento LGBTQIA+ e arrecadar fundos para ajudar ações voltadas para esse público.

“Estou animada para celebramos o orgulho. Será uma festa em que vamos continuar a espalhar a mensagem de inclusão e amor, porque não importa o que digam, nosso orgulho não pode ser cancelado!”, comentou a cantora.

O evento contará com diversas apresentações de Pabllo, incluindo suas músicas mais famosas e algumas faixas do seu álbum mais recente, 111. Por ocorrer no mês do orgulho LGBTQIA+, a transmissão também contará com mensagens enviadas por convidados internacionais, que serão revelados nas próximas semanas.

A live ocorrerá no canal no YouTube da cantora, e será possível realizar doações para a ONG The Trevor Project, que se dedica a oferecer suporte e serviços para jovens gays, lésbicas, bissexuais e queer como forma de prevenção do suicídio. Também será possível doar para a Casa Florescer e a CASA1, que oferecem abrigo para mulheres travestis e transexuais.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais