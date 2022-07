Pabllo Vittar fala sobre diferença de tratamento do YouTube: 'Me entristece'

Nos Stories, Pabllo Vittar fez um breve desabafo sobre a diferença de tratamento do YouTube com sua música 'Bandida' e a música 'Bandido' de Zé Felipe. A canção da drag queen sofreu restrição da plataforma. Foto: Instagram/@pabllovittar

Neste sábado, 2, Pabllo Vittar usou os Stories de seu perfil para compartilhar um desabafo. A cantora relembrou o episódio em que sua música Bandida, em parceria com a Pocah, foi alvo de restrição do YouTube.

A drag queen trouxe o assunto à tona comparando com o lançamento de Bandido, de Zé Felipe, que não precisou restringir nenhuma letra da palavra para o vídeo ficar no ar na plataforma e ser entregue ao público.

Segundo Pabllo, o YouTube teria pedido para ela e sua equipe que colocassem um asterisco no lugar da última letra, ficando como Bandid*. Ela acredita ter sofrido uma espécie de boicote na época, ressaltando que as diretrizes da plataforma de vídeo deveriam valer para todos. No entanto, o desabafo não é direcionado ao cantor sertanejo, mas ao posicionamento da plataforma.

"Meninas, vocês lembram quando eu lancei Bandida e o YouTube me restringiu fazendo eu colocar um asterisco no final? Zé Felipe acabou de lançar uma música que chama Bandido. Uma música legal. Só que o YouTube não restringiu ele. Está escrito lá 'Bandido’, com todas as letras", iniciou Pabllo.

A cantora revelou ficar muito triste com a "discrepância" do YouTube. "Por que comigo sempre é assim? Só um desabafo mesmo. Acabei de ver um tuíte no Twitter falando disso e, às vezes, parece que as pessoas ficam pegando no nosso pé, né? Mas isso só dá mais força para a gente conseguir fazer nossos trabalhos. Isso me entristece muito. Muito, muito mesmo", continuou.

Em seu perfil no Twitter, Pabllo Vittar fez um trocadilho com a frase que deu origem ao movimento "Free Britney" e tuitou: "Free Bandida".

FREE BANDIDA — Pabllo Vittar (@pabllovittar) July 2, 2022

É importante destacar que em novembro de 2021, Pabllo Vittar e Pocah tiveram o alcance de Bandida diminuído na plataforma devido questões com o título. A faixa foi a primeira da versão deluxe de 111 divulgada pela drag queen. Porém não demorou muito para que fãs notassem que YouTube estaria restringindo as pesquisas do vídeo.

O E+ procurou o YouTube, mas não obteve retorno até o momento da publicação desta matéria.