Look de Pabllo Vittar expõe crimes ligados à homofobia durante Parada do Orgulho LGBT

Pabllo Vittar se apresentou pela segunda vez consecutiva na Parada do Orgulho LGBT. Foto: Luciana Prezia/Estadão

Pabllo Vittar foi uma das grandes atrações da 22ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que ocorreu neste domingo, 3, e usou a própria roupa para se manifestar contra a homofobia.

Além de um maiô com as cores do arco-íris, ela vestiu um conjunto feito de reportagens de jornal sobre crimes ligados à homofobia. O destaque é para a frase em vermelho que diz "Parem de nos matar".

O look tem autoria de Victor Miranda, profissional responsável pelo estilo da cantora. Em seu perfil no Instagram, ele agradeceu o apoio de outras pessoas pela produção das estampas e fornecimento de tecidos.

O tema da Parada deste ano foi Poder pra LGBTI+: Nosso voto, nossa voz, e é a segunda vez consecutiva que Pabllo se apresenta no evento.