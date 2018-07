Pabllo Vittar estará no trio elétrico da Uber na Parada LGBT de São Paulo

Depois de lançar música com Major Lazer e Anitta, Pabllo Vittar estará ao lado da cantora na Parada LGBT de SP Foto: Victor Vivacqua

A cantora Pabllo Vittar vai marcar presença na 21ª edição da Parada do Orgulho LGBT em São Paulo. Ela será uma das atrações do trio elétrico da Uber no evento.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 13, a empresa já havia confirmado a presença das cantoras Anitta, Naiara Azevedo, Lorena Simpson e Márcia Freire. Vittar foi guardada como ‘atração surpresa’ do carro.

A Parada LGBT acontece no próximo domingo (18). A concentração da marcha será às 10h no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (MASP), na Avenida Paulista.