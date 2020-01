Pabllo Vittar e Samira Close disputam partida de 'Call of Duty' ao vivo

As drag queens Pabllo Vittar, cantora, e Samira Close, que é gamer. Foto: Facebook/samiraclose

Pabllo Vittar e Samira Close farão uma transmissão ao vivo pelo Facebook enquanto jogam uma partida de Call of Duty nesta quarta-feira, 22, a partir das 19h.

Direto do estúdio da rede social, as duas drag queens vão planejar uma "dominação mundial", conforme definiu a gamer.

"Pabllo Vittar e Samira Close foram longe demais. Não satisfeitas, estão planejando uma dominação mundial no Call Of Duty Mobile. Você está passada? Porque eu tô passada!", disse em uma publicação.

A cantora também compartilhou sobre o encontro no Instagram e no Twitter. "Minhas 'fias', vamos botar para quebrar [...] o confronto vai ser real", escreveu.

minhas fiaaaa vamos bota pra quebrar amanhã no @CODMobileBR com a @samiraclose! o confronto vai ser real viu! Às 19h no Facebook da @samiraclose curte pra assistir! https://t.co/TURSxAAJB2 — Pabllo Vittar (@pabllovittar) January 21, 2020

Pabllo Vittar é uma das referências brasileiras quando o assunto é arte drag queen e Samira Close ganhou destaque no mundo gamer. Em entrevista ao E+, em novembro do ano passado, a artista falou sobre o início da carreira de streamer, o trabalho com humor e a investida no cenário musical.

Samira se descreve como uma pessoa que gosta de novas experiências e, por isso, foi desafiada pela reportagem a jogar, pela primeira vez, uma partida de Fifa 2019. Confira abaixo: