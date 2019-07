Pabllo Vittar e Majur comentam música ‘AmarElo’ sobre saúde mental: ‘Brasil é um país doente’

Pabllo Vittar e Majur. Foto: Instagram / @pabllovittar | Captura de tela do clipe de 'AmarElo' (2019) / YouTube

Hugo Gloss conversou com Pabllo Vittar e Majur nesta quarta-feira, 3, sobre os bastidores do prêmio MTV Millenial Awards (Miaw) Brasil 2019, que homenageará jovens talentos e influenciadores digitais na quinta-feira, 4. Ele vai apresentar a cerimônia com Sabrina Sato.

As duas cantoras se apresentaram ao lado de Emicida em AmarElo, lançada no fim de junho deste ano. "Eu sempre fui fã das músicas dele e a gente já estava conversando sobre uma parceria. Podia ser para cantar um 'Parabéns para você' que eu topava", afirmou Pabllo.

A drag queen falou também sobre o sucesso da música recém-lançada. A letra expõe o desabafo de um amigo de Emicida que sofria com depressão, o que faz a artista acreditar que sua ida ao MTV Miaw deve honrar a mensagem da canção. "A gente quer levar verdade para as pessoas que estarão nos assistindo", afirmou.

Majur contou que recebeu mensagens de pessoas com problemas psicológicos dizendo que AmarElo as ajudou a repensarem a questão do suicídio. "Eu peguei [carona com] um motorista de aplicativo e ele estava aos prantos falando como foi para ele ouvir a mensagem da música. O Brasil é um país doente e as pessoas precisam escutar sobre o assunto", disse.

Ouça abaixo.