Pabllo Vittar e Lady Gaga estarão juntas em 'Fun Tonight'; ouça

A cantora Pabllo Vittar no MTV Europe Music Awards, na Espanha Foto: Jon Nazca / Reuters

Pabllo Vittar foi a brasileira escolhida para participar do novo e tão esperado álbum de Lady Gaga. A confirmação ocorreu nesta quarta-feira, 11, pela assessoria dela.

A cantora estará na nova versão da música Fun Tonight, lançada por Gaga em maio de 2020.

O single faz parte do novo trabalho da americana, Chromatica, que ainda não tem data para ser lançado. O álbum também terá participações especiais de Bree Runway, Grimes, Arca e Charli XCX.

"É um sonho estar em um projeto tão incrível para o universo pop e com uma das principais artistas da atualidade", vibrou Pabllo.

Ouça 'Fun Tonight', de Lady Gaga:

Em junho, Pabllo Vittar, que nasceu no Maranhão, lançou Batidão Tropical, com músicas de forró e tecnobrega que marcaram a infância dela. O álbum tem canções como Ama, Sofre, Chora, A Lua, Ânsia e Triste com T.

