Pabllo Vittar é convidada para ser jurada em festival alemão

Pabllo Vittar está se consolidando cada vez mais no mercado internacional. Foto: Instagram/@pabllovittar

Pabllo Vittar - que está se consolidando cada vez mais no mercado internacional e foi a primeira drag queen convidada como atração no Coachella - será jurada no Anchor Reeperbahn Festival International Music Award. O evento será realizado nos dias 22 e 23 de setembro, e contará com a participação de artistas de diferentes países.

O festival alemão, que é promovido anualmente, tem como objetivo receber os músicos emergentes mais promissores do ano e realizar entre eles uma competição, o ganhador é escolhido através de votos dos jurados. Pabllo foi cotada para participar desse júri ao lado de nomes como Tayla Parx , Bill Kaulitz, Joy Denalane, Pelle Almqvist e Tony Visconti.

Este ano, os nomes indicados para o prêmio foram Cassia, EKKSTACY, Lime Garden, Philine Sonny, The Haunted Youth e VLURE. Esses artistas irão performar para a audiência e os jurados no primeiro dia de festival, enquanto no dia 23 acontecerá o anúncio e a premiação do ganhador.

Parceria com Lexa

Na última terça-feira, 23, Lexa anunciou que está preparando o lançamento do novo EP, Magnéticah, com participação de Pabllo Vittar na faixa Cavalgada, bem ao estilo cowgirls. O lançamento foi marcado para à meia-noite da próxima sexta-feira, 26, e o clipe para às 11h. Também fazem parte do EP as canções Tsunami, Magnetizar e Pega Pega.

"Nossa parceria será na música Cavalgada, que abre os trabalhos dessa minha nova era. Ter PV, uma das artistas mais disruptivas do nosso pop, comigo nessa nova etapa da minha carreira é algo muito especial. Desde o primeiro momento, que lhe convidei, vi a força da nossa amizade e como estamos nos divertindo muito em cada parte do processo", escreveu Lexa em uma publicação no Instagram.

Para Cavalgada, a identidade visual escolhida inclui um cavalo, além de referências à estética de rodeio. Pabllo, de saia e biquíni brancos, usa chapéu de caubói, enquanto Lexa está com um look preto, com biquíni estilo body de amarração e casaco e chapéu de franjas.