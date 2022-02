Pabllo Vittar é anunciada como headliner no Drag Fest

A cantora Pabllo Vittar Foto: MTV

Indestrutível! Pabllo Vittar foi anunciada como uma das headliners no Drag Fest, evento que acontecerá em Manchester, na Inglaterra, no dia 28 de maio. Além da cantora brasileira, Raye, Jujubee, Kylie Sonique Love, Jimbo e outros personagens marcantes do reality show RuPaul's Drag Race estão confirmados no line do festival.

A apresentação de Pabllo acontecerá durante a turnê internacional dela, que tem shows na América do Norte e na Europa. Além disso, a agenda de shows da artista inclui a tão aguardada apresentação no festival Coachella, no dia 16 de abril.

Para a turnê internacional, Pabllo convidou algumas cantoras para abrirem seus shows. Urias abre os shows em Dublin, Varsóvia, Milão, Londres, Amsterdam e Paris. Além dela, as artistas Ms. Nina, La Goony Chonga e Alice Longyo Gao também foram convidadas para a turnê internacional — cada uma delas sendo responsável por abrir uma das fases da agenda de shows da brasileira.

As apresentações da Pabllo Vittar começam no dia 22 de março, no Lollapalooza Chile, e terminam em 11 de junho, no Primavera Sound, em Porto - Lisboa.