Pabllo Vittar é a nova garota propaganda da Calvin Klein em campanha LGBT

A cantora e drag queen Pabllo Vittar. Foto: Instagram/@pabllovittar

A Calvin Klein anunciou, nesta quinta-feira, 14, o lançamento da campanha #ProudInMyCalvins, com Pabllo Vittar. A cantora será é a protagonista da proposta da marca em “celebrar a auto expressão em todo o espectro de identidades LGBTQ+”.

O objetivo é fazer uma homenagem durante as comemorações do orgulho LGBTQ+, que ocorre em junho.

“Espero que outras garotas e outros garotos sejam inspirados por isso e acreditem em seus sonhos. Nunca esqueçam que estou aqui! Uma campanha global”, comemorou a cantora ao falar sobre a campanha. Além de Pabllo, Chella Man, modelo e ator trans, o ator Tommy Dorfman e a cantora Gia Wood estão na ação da Calvin Klein.

Em entrevista para a revista Paper, a cantora disse que teve de cancelar agenda de shows por causa da pandemia do novo coronavírus. “No ano passado, fiz tantos shows e conheci tantas pessoas que se importam comigo. Mas esse ano estaremos comemorando em casa, em quarentena. Não se esqueça que sempre estaremos aqui como família, como um arco-íris”, disse a drag queen.

Nesta sexta-feira, 15, Pabllo Vittar participa como convidada especial do Club Quarantine, maior festa queer da internet. O evento será a partir das 20h30, com transmissão via Zoom. A ideia é misturar artistas da cena musical com o público em geral e ajudar a aliviar a dor do isolamento nessa nova realidade trazida pelo distanciamento social. É um espaço para se expressar livremente, além de dançar e ouvir música.

Além de Pabllo, outros artistas internacionais como Charli XCX, Robyn, Bella Thorne, Dylan Brady e A. G. Cook vão participar da festa. O código de acesso será divulgado no Instagram do Club Quarantine.