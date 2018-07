Pabllo Vittar canta três das cinco músicas mais ouvidas do Brasil no Spotify

Pabllo Vittar está liderando a lista das mais tocadas no Spotify Brasil. Foto: Instagram/@PablloVittar

Não é mais novidade que Pabllo Vittar é puro sucesso. Após se apresentar no Rock in Rio no palco de uma marca e participar do show de Fergie no festival, a cantora lidera a lista das músicas mais tocadas do Spotify Brasil, se tornando a primeira artista brasileira a emplacar tantas músicas no top 5.

Entre as cinco canções mais tocadas, três têm ela como intérprete, seja solo ou um featuring. Sua Cara, música de Major Lazer com participação de Pabllo e Anitta é a música mais tocada do Brasil há várias semanas.

A segunda posição também é de Pabllo, com a música K.O., assim como a música Corpo Sensual, que figura em quinto lugar. As outras músicas mais tocadas são Fazer Falta, do MC Livinho, que está em terceiro lugar, seguida por Deixe-me Ir, do grupo 1Kilo em parceria com Baviera, Pablo Martins e Knust.