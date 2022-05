Pabllo Vittar cai no palco e brinca: 'Moro no Brasil, esse tombo não foi nada'

A cantora Pabllo Vittar está fazendo apresentações em uma turnê mundial. Foto: Jon Nazca/REUTERS

A cantora Pabllo Vittar caiu no palco durante uma das apresentações da turnê I am Pabllo Global Tour. O momento aconteceu no último domingo, 1º, em Nova York enquanto a artista se preparava para cantar o sucesso Amor de Que.

No vídeo, muito compartilhado nas redes sociais, Pabllo ri da queda e ainda brinca: "Meninas, eu moro no Brasil. Esse tombo aqui não foi nada, gata". Um dos internautas que publicou o vídeo escreveu: "O cair é do homem, mas o levantar é da drag queen".

Assista ao momento:

A cantora está fazendo uma temporada mundial de shows e se tornou a primeira drag queen da história a se apresentar no Coachella. O show de domingo foi o último da temporada nos Estados Unidos e agora ela segue para a Europa.

No Instagram, Pabllo compartilhou registros dos shows nos EUA e agradeceu aos que foram prestigiá-la. "Esses dias foram tudo para mim. Obrigada a todos os fãs, todas as cidades que eu passei, foi incrível", escreveu.