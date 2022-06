Ozzy Osbourne fará cirurgia que determinará 'o resto da vida', diz Sharon

Ozzy e Sharon Osbourne irão celebrar 40 anos de matrimônio no dia 1º de julho, mas comemorações dependerão da recuperação do cantor. Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

O cantor Ozzy Osbourne fará uma cirurgia que "irá determinar o resto da vida dele" nesta segunda-feira, 13, segundo Sharon Osbourne, mulher do cantor.

Sharon não deu muitos detalhes sobre o procedimento, mas disse, durante uma transmissão do The Talk, programa da emissora Talk TV, que iria a Los Angeles para acompanhar o marido.

Ela também contou que, no dia 1º de julho, os dois irão comemorar 40 anos de matrimônio, mas as festas dependerão da recuperação do cantor.

Em 2019, ele foi diagnosticado com a doença de Parkinson após uma queda que o obrigou a passar por uma cirurgia no quadril e afetou os nervos. Em 2020, Osbourne teve de cancelar a turnê No More Tours 2 para tratar os problemas de saúde.

Durante uma entrevista concedida à revista britânica Classic Rock em maio, o músico contou que estava esperando para realizar uma operação no pescoço.

"Não consigo andar direito esses dias. Faço fisioterapia todas as manhãs. Estou um pouco melhor, mas nem de longe tanto quanto gostaria para voltar à estrada", disse à época.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais