Ozzy Osbourne e Sharon aparecem juntos pela primeira vez após fim do casamento

Foto: Bang Showbiz

A cantor Ozzy Osbourne, líder do Black Sabbath, e Sharon Osbourne foram vistos juntos em Los Angeles nessa quinta-feira, 12, poucos dias após anunciarem o fim do casamento. Embora tenham colocado um ponto final na relação, eles mantiveram o contato profissional, já que o músico escolheu a ex-mulher para ser sua agente e empresária.

Eles estiveram juntos no anúncio do Ozzfest Meets Knotfest, festival marcado para os dias 24 e 25 de setembro, na Califórnia, encabeçado pelo Balck Sabbath e pelo Slipknot. No evento, eles falaram com o programa E! News.

"Nossas esposas têm sido muito importantes para nós". E quando questionado se ela é "a patroa ainda", ele respondeu: "Oh, sim", confirmou.

Embora Sharon tenha confirmado o fim de seu casamento no programa The Talk, ela garante que a vida profissional segue inalterada. "É negócio. Este é meu negócio, você sabe? Isso é o que eu faço. As pessoas se esqueceram, porque elas me vêem todos os dias no programa, mas isso ainda é a outra metade da minha vida. Temos trabalhado juntos, meu Deus, desde 1976. Esse é o período de tempo que temos trabalhado juntos. Antes de nós nos casarmos. Então, tem sido um longo tempo", comentou.

Ozzy acrescentou: "Ela é meu braço direito. Ela é tudo pra mim. Ela é ótima".