Ozzy Osbourne cancela turnê devido a problemas de saúde

Ozzy Osbourne em 2014. Foto: Kevork Djansezian / Reuters

O roqueiro britânico Ozzy Osbourne anunciou nesta terça-feira, 18, que decidiu cancelar a versão norte americana da turnê No More Tours 2 de 2020 para tratar de uma série de problemas de saúde que tem afetado o cantor desde 2019.

O artista de 71 anos foi diagnosticado com a doença de Parkinson e luta contra as consequências de uma séria pneumonia e de lesões geradas após uma queda em 2019 na casa onde vive.

Os mesmos problemas de saúde o levaram a adiar, em 2019, os shows agendados para o último semestre daquele ano. “Eu tive um ano ruim e me sinto muito agradecido porque todos tiveram paciência”, disse Osbourne em um comunicado.

"Lamentavelmente não poderei ir para a Suíça para me tratar até abril, e o tratamento dura oito semanas”, explicou o artista ao falar sobre os motivos que levaram ao cancelamento de uma das etapas da turnê.

Osbourne confessou, também, que não quer começar outra turnê e “depois cancelar shows no último minuto”, e que “isso não seria justo com os fãs”. "Prefiro que recebam um reembolso agora e, quando houver no futuro uma turnê norte americana, os que compraram os ingressos serão os primeiros que poderão adquirir as novas entradas para os novos shows”, afirmou o cantor.

Apesar de não realizar a turnê, o artista assegurou que irá cumprir com os compromissos de divulgação do seu novo álbum, Ordinary Man, que será lançado em 21 de fevereiro.

A primeira música do álbum, Ordinary Man, é uma colaboração com Elton John. Osbourne, ex-vocalista da banda Black Sabbath, foi diagnosticado com Parkinson em fevereiro de 2019, após uma queda em casa que o obrigou a passar por uma cirurgia no quadril e afetou os nervos, segundo informações divulgadas.

Em uma entrevista, a mulher de Ozzy, Sharon Osbourne, explicou que ele possui o PRKN2, um tipo de Parkinson que “não é uma sentença de morte” mas que “afeta certos nervos do corpo”..

"Tem sido terrivelmente difícil para todos nós”, disse o cantor durante uma entrevista. “Não tenho sensações no braço devido à cirurgia, minhas pernas ficam frias… não sei se isso é por causa do Parkinson, sabe? Mas sei que esse é o problema. Porque cortaram meus nervos durante a operação. Nunca tinha ouvido falar de dor nos nervos, e é uma sensação rara”, disse Osbourne.