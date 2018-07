Ouça trecho de próxima música de J. Balvin em parceria com Anitta

Anitta e J. Balvin farão mais uma música juntos. Foto: Ali Karakas | REUTERS/Steve Marcus

Há dois anos, Anitta fez uma parceria com o cantor colombiano de reggaeton J. Balvin e os dois lançaram um remix de Ginza. Agora, os dois estão trabalhando em mais uma música juntos.

No último domingo, 15, o compositor Alejandro Ramírez acabou vazando um trecho dessa parceria ao publicar um vídeo no Instagram Stories, que mostra J. Balvin no estúdio de gravação. Alguns minutos depois, ele apagou o vídeo, mas foi tempo suficiente para os fãs de Anitta salvarem a filmagem e a divulgarem nas redes.

Ao lançar o projeto Checkmate, Anitta já havia confirmado que fará sete parcerias, e uma delas seria com J. Balvin. Não se sabe quando a canção será lançada.

Confira o trecho 'vazado' abaixo: