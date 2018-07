Ouça 'No Brainer', nova música de DJ Khaled com Justin Bieber e Chance the Rapper

DJ Khaled, Justin Bieber, Chance the Rapper e Quavo em 'No Brainer'. Foto: YouTube/DJKhaledVEVO

Na tarde desta sexta-feira, 27, DJ Khaled divulgou seu novo clipe e música, No Brainer, com Justin Bieber, Chance the Rapper e Quavo.

No clipe, Khaled aparece em um set de filmagem sentado em uma cadeira de diretor, enquanto Bieber e Chance the Rapper são dirigidos por ele. Já Quavo dá uma de pintor em outro cenário.

Há um ano, os quatro artistas se uniram na música I'm the One – o hit também tinha a participação de Lil' Wayne.

Assista ao clipe de No Brainer abaixo: