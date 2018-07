OUÇA: Justin Bieber e David Guetta lançam música em parceria

'2U' foi lançada nesta sexta-feira, 9 Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | REUTERS/Kai Pfaffenbach

A sexta-feira, 9, começou com o lançamento da nova música de Justin Bieber em parceria com David Guetta, 2U. O cantor e o DJ postaram a novidade em suas redes sociais à meia-noite e o tópico está entre o mais comentados no Twitter.

A música já está entre as mais compradas no iTunes.

O clipe de 2U, que também está disponível, é protagonizado por modelos da Victoria's Secret, enquanto participam de uma sessão de fotos. Entre elas estão Sara Sampaio, Elsa Hosk, Jasmine Tooks e outras.

Assista ao clipe da nova música:

No Twitter, os fãs de Justin estão impressionados com a capacidade do cantor de criar hits.

Só Justin Bieber pra desbancar Justin Bieber, ícone faz assim mores, aceita ou surta #2UoniTunes pic.twitter.com/N0GxveW87W — Jana (@thelegendjb) 9 de junho de 2017