Otaviano Costa responde comentário maldoso em foto de Flávia Alessandra

Flavia Alessandra e Otaviano Costa. Foto: Globo/Estevam Avellar

No último domingo, 16, Flávia Alessandra publicou em seu Instagram fotos de sua viagem ao Líbano. Nas imagens, ela aparece rodeada de crianças refugiadas e disse ter ficado muito feliz com tanto 'amor para dar' das crianças.

Em uma das fotos, porém, uma mulher comentou perguntando se Flávia fez algo pelas crianças ou só foi até lá para tirar fotos - o comentário foi apagado posteriormente. O marido da atriz então resolveu responder a mulher.

"Por que partir de um olhar maldoso? Por que acreditar que há algo maior que o interesse no fazer bem, não importando a quem? Neste domingo de Páscoa, reflita se não são seus princípios e intenções que andam precisando de questionamentos. Essa sua frase reflete um mal comum, cada vez mais disseminado pela internet: o de julgar o próximo. Ela está numa empreitada maravilhosa humanitária com muitos outros e, quanto mais fotos, (obviamente 'menores' que as ações realizadas) maior é a repercussão e a disseminação do que anda acontecendo neste mundo onde crianças refugiadas vivem em acampamentos em busca somente de amor", escreveu Otaviano.

A atitude do apresentador foi muito elogiada pelos fãs da atriz na rede social.