Otaviano Costa e Flávia Alessandra se casam pela segunda vez

Foto: Globo/ Estevam Avellar

O apresentador Otaviano Costa relatou no Instagram que ficou emocionado com uma surpresa que ganhou da mulher, Flávia Alessandra, da filha, Olívia, e da enteada, Giulia. Em viagem da família a Las Vegas, as três organizaram um segundo casamento para Flávia e Otaviano.

"Esta cidade é cheia de surpresas, e não é que estas 3 lindas me pegaram como um patinho?", escreveu o apresentador em um post. Em seguida, publicou uma montagem com diversas fotos da cerimônia e relatou que ficou emocionado. "Dez anos depois, me casei novamente com @flaviaalereal numa cerimônia única e acreditem, algo raro aconteceu comigo: chorei! Acredita nisso?"

A família está nos Estados Unidos de férias e aproveitou a viagem para comemorar o aniversário da filha de Flávia com Marcos Paulo, a atriz Giulia Costa.