Oscar 2022: Lady Gaga e Zoë Kravitz apresentarão categorias na cerimônia

Lady Gaga e Zoë Kravitz estão na lista de apresentadores do Oscar 2022. Foto: Daniel Dal Zennaro/EPA/EFE e Toby Melville/Reuters

A 94ª edição do Oscar está chegando e, apesar de alguns nomes não terem recebido indicações ao prêmio, será possível marcar presença na cerimônia de outra forma. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta quinta-feira, 3, uma lista com os primeiros apresentadores da noite.

O destaque vai para Lady Gaga, que estava entre as possíveis indicações para o prêmio de Melhor Atriz pelo seu papel no filme Casa Gucci, mas acabou ficando de fora. A cantora, contudo, apresentará uma categoria ou um segmento durante a premiação.

Na lista anunciada pela Academia também estão a atriz de Batman, Zoë Kravitz, e os atores Kevin Costner, Rosie Perez e Youn Yuh-jung. Quem completa o grupo é Chris Rock, que já foi o anfitrião do Oscar duas vezes. Neste ano, o posto será de três mulheres: Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes.

A premiação ocorre em 27 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles. De acordo com a Academia, os artistas e apresentadores serão testados para a covid-19 antes do evento, enquanto indicados e convidados precisarão apresentar o comprovante de vacinação e dois testes PCR negativos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais