'Oscar 2022': Jason Momoa revela ter feito cirurgia de hérnia um dia antes da cerimônia

O ator Jason Momoa no red carpet do Oscar 2022 neste último domingo, 27. Ao site 'Extra' o astro revelou que acabou de filmar a sequência de Aquaman. Foto: ANGELA WEISS / AFP

O ator Jason Momoa revelou ter feito um procedimento cirúrgico um dia antes do Oscar 2022, que ocorreu neste último domingo, 27. No tapete vermelho do evento, em entrevista ao site Extra, o intérprete do Aquaman disse ter feito uma cirurgia de hérnia no dia anterior à cerimônia. “Acabei de filmar Aquaman [2] e fiz uma cirurgia de hérnia ontem”, contou o ator de 42 anos. Ao responder como estava se sentindo, Momoa disse em tom de humor: “Tô ficando velho, cara”. O astro brincou ainda sobre os óculos de grau que estava usando para conseguir ler os textos no teleprompter durante o evento: "Vou precisar ler hoje à noite e não enxergo muito longe… São óculos prescritos”, relatou o artista.

Durante o Oscar 2022, Momoa apresentou junto com ao ator Josh Brolin oito categorias técnicas entregues antes do anúncio dos principais prêmios da noite. Outro momento envolvendo o astro de Game Of Thrones no palco da apremiação foi quando a atriz Regina Hall, uma das anfitriãs da cerimônia, fez uma 'checagem de covid' no ator, aproveitando para passar as mãos pelo corpo do artista, em tom de brincadeira.