Os riscos da polimedicação

“Doutor, por que eu preciso de tantos remédios?”

Acreditem: essa pergunta é mais comum do que podemos imaginar. Todos os dias, vários pacientes vão a consultórios com mesma indagação. Ou estão angustiados com a quantidade de pílulas e comprimidos, mas não falam com o seu médico sobre o assunto. É fato: no mundo inteiro, está havendo um aumento no consumo de medicações em todas as faixas etárias. Esse crescimento é mais bem mais acentuado a partir da meia idade - quanto mais velhos ficamos, mais doenças são detectadas e, portanto, mais remédios, prescritos. Deveria ser assim?

Interações medicamentosas e efeitos adversos são riscos reais Foto: morguefile

Não necessariamente. Na medicina, costuma-se dividir as doenças em dois grupos: as curáveis e as controláveis. Infecções, doenças cirúrgicas e alguns tipos de câncer são curáveis. Hipertensão arterial sistêmica (pressão alta), diabetes, dislipidemia (colesterol), osteoporose, da asma e várias outras são controláveis. Usamos a grande maioria das medicações para tratar doenças controláveis, todas causadas por hábitos de vida inadequados: sedentarismo, tabagismo, poluição ambiental, obesidade, má alimentação e estresse, os vilões da humanidade nos dias atuais. Tais doenças podem regredir sim, desde que o paciente assuma hábitos de vida saudáveis. Ou seja: se cuidássemos da nossa saúde desde cedo, não precisaríamos de tantos remédios.

Apesar de estarmos vivendo mais e, me atrevo a dizer, melhor, talvez devamos boa parte deste incremento aos medicamentos e não a um bom estilo de vida. Há de se convir que diante de uma demanda por comodidade, é mais fácil tomar uma pílula do que assumir um estilo de vida saudável. Tudo isso contribui para a polifarmácia, uma nova “entidade” com a qual nós, médicos, precisamos aprender a lidar.

Com cada medicamento lançado surgem uma ou mais novas “doenças”, interações medicamentosas e efeitos adversos. É preciso conhecer a fundo esses desfechos, o que não facilita a vida dos médicos nem tampouco a dos pacientes. Freqüentemente, o paciente é visto por diversos especialistas, que por sua vez, não raro, prescrevem medicações para as doenças somente de sua área de atuação e infelizmente, podem resultar em alguns prejuízos ao paciente. Exemplo: ministrar um diurético para tratar a hipertensão num idoso que tem incontinência urinária. A incontinência pode se transformar numa “corrida” ao banheiro e um risco de cair. Se ele for portador de osteoporose então, o cenário para uma fratura de fêmur estaria montado.

Essa situação é cada vez mais comum e, com ela, surge uma demanda crescente, vindo de pessoas que estão cansadas de serem vistas de forma segmentada, por alguém que centralize seus cuidados. Apesar dos muitos médicos especialistas, elas não se sentem inteiramente cuidadas. Pior do que isso, sentem-se mal cuidadas.

Um fato curioso é a quantidade de pacientes que apresenta melhora quando simplesmente se “limpa” a prescrição, mantendo-se apenas o estritamente necessário do “arsenal terapêutico” que vinha usando há décadas. E esse efeito é visto principalmente entre os idosos. A necessidade do médico de “mostrar serviço” e a demanda/expectativa do paciente em receber um remédio potencializa esse mecanismo. É curioso, mas assim como o médico que pede muitos exames é mais considerado pelo paciente, o médico que prescreve mais remédios também. Também é muito mais fácil para a maioria dos médicos acrescentar do que subtrair medicações a uma já extensa lista. É preciso parcimônia. Em qualquer faixa etária e, principalmente na faixa etária geriátrica, menos é mais!

Apesar de parecer o contrário, não estou de forma nenhuma falando mal dos medicamentos, simplesmente levanto a necessidade de sabermos lidar com eles e fazer melhor uso dos seus benefícios. Médicos e pacientes precisam saber lidar com essa realidade. Para o médico, isso representa orientar e prescrever na medida certa. Para o paciente, isso representa viver e envelhecer da maneira certa!

Paulo Camiz, professor, clínico geral e geriatra da Universidade de São Paulo e do Hospital das Clínicas de São Paulo, é colaborador do canal Longevidade