'Os remédios me derrubam demais', disse Simaria sobre o tratamento da tuberculose

A cantora Simaria Foto: Instagram / @Simaria

Simaria, da dupla sertaneja com Simone, está tratando a tuberculose ganglionar desde abril e vive uma rotina de cuidados em meio a agenda de shows. Ela gravou na quinta-feira, 30, stories no Instagram revelando que os remédios causam indisposição. "Eles me derrubam demais. Estou lutando com todas as minhas forças para ficar melhor", falou.

A cantora afirmou que os medicamentos estão a deixando com a boca seca e a pele ferida. "Coloco a língua para fora porque estou com a boca seca devido aos remédios. Além disso, se vocês vissem a minha pele de verdade [sem maquiagens], vocês correriam de medo ao ver o tanto que ela está machucada", confessou.

Apesar dos incômodos, Simaria avisou aos fãs no começo do mês que está melhor. Nos stories de quinta-feira, ela declarou que já consegue se exercitar e postou momentos de descontração ao lado da família e amigos. "Hoje, é o terceiro dia que consigo malhar", informou.