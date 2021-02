Orlando Drummond toma segunda dose da vacina contra coronavírus aos 101 anos de idade

O ator e dublador Orlando Drummond, que tomou a segunda dose da vacina contra o coronavírus Foto: Secretaria Municipal de Saúde do RJ

Nesta sexta-feira, 26, foi a vez do ator e dublador Orlando Drummond tomar a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus.

O eterno 'Seu Peru', da Escolinha do Professor Raimundo, foi imunizado pela primeira vez no dia 31 de janeiro.

"Algumas coisas me levaram até os 101 anos. Minha família, meus amigos, meu trabalho e o amor. Mas, além de tudo isso, sempre fui muito bem cuidado por médicos competentes que me guiaram até aqui", escreveu em publicação no Instagram.

Ele, que participou da campanha de conscientização sobre imunização, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, diz que é um entusiasta da prevenção: "Sempre me vacinei e sou um abençoado por ser o representante dos idosos com mais de 99 anos que serão vacinados no Rio de Janeiro".

Desde maio de 2019, Orlando Drummond é bem atuante nas redes sociais, sobretudo no Instagram. No início da pandemia, em março do ano passado, o ator fez algumas publicações para mandar uma mensagem de otimismo diante da ameaça da covid-19.

"Bom dia para meus queridos amigos virtuais. Essa mensagem é para dar um pouquinho de esperança no coração de vocês. Se cuidem e fiquem em casa. Vai passar", afirmou.

