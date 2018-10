Orlando Drummond, o 'Seu Peru', faz 99 anos e ganha homenagem do neto

Com 89 anos completados em 5 de agosto de 2018, a atriz, nascida em 1929, segue no mundo do teatro, atualmente em cartaz com a peça 'Através de Íris'. Recentemente, no começo de 2018, também fez parte da novela 'O Outro Lado do Paraíso', da Globo.











Foto: Rodrigo Lopes / Divulgação