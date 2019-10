Orlando Drummond faz 100 anos: veja carreira do ator e dublador

Orlando Drummond, o Seu Peru, em três momentos distintos de sua vida. Foto: Instagram / @orlandodrummond | Estevam Avellar / Globo / Divulgação

Orlando Drummond, ator e dublador, completa cem anos nesta sexta-feira, 18. E quem pensa que a idade faria sua carreira parar está enganado: há alguns meses, ele dublou o clássico personagem Vingador, de A Caverna do Dragão, para um comercial de carros, e, em maio deste ano, retornou à Escolinha do Professor Raimundo como Seu Peru para gravar um episódio especial.

“Chego ao meu centenário do jeito que todo homem de sorte sonharia: ao lado de minha Família e das pessoas que amo. Levo a vida da mesma maneira ao longo dos anos, com amor e humor. Que venham outros cem! Sou grato por tantas demonstrações de carinho e admiração! Obrigado! Graças a Deus!”, declarou Drummond ao E+ em ocasião de seu aniversário.

O episódio da Escolinha com Orlando Drummond está previsto para ir ao ar na Globo na semana de seu aniversário, no próximo domingo, 20, mas já foi exibido na TV paga e está disponível no Globoplay.

Nele, o Seu Peru vivido por Marcos Caruso se depara com o personagem original. Após a 'confusão', o Professor Raimundo, interpretado por Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio, pede à toda turma que cantem Parabéns a Você para o aniversariante de cem anos.

"Não tem preço. Enquanto eu estiver vivo, estarei presente com muito amor e carinho. Obrigado, obrigado, obrigado", agradeceu Orlando Drummond, na ocasião das gravações.

Ao longo da carreira, o ator também participou de diversos programas de humor e fez até algumas pontas no cinema. "Sempre fugi de novela", contou Drummond ao Estado em 1998.

Como dublador, é lembrado com frequência por ter feito a voz de personagens marcantes como Scooby-Doo, o marinheiro Popeye e Alf, o 'Eteimoso'. Confira na galeria a seguir alguns dos principais personagens dublados por Orlando Drummond:

Em homenagem ao aniversário de Orlando Drummond, o E+ relembra a seguir a trajetória e momentos marcantes de sua carreira*.

O início de Orlando Drummond

Orlando Drummond sabe até mesmo a data do dia em que 'tudo começou' em sua carreira. Foi na Rádio Tupi, em uma sexta-feira, 13 de agosto de 1942. "Dizem que dá azar, só me deu sorte".

Em entrevista a Zé do Caixão, relembrou detalhes de como chegou à Tupi: "Foi muito engraçado. Eu não tinha nada a ver com rádio. Começou com uma briga na Lapa, fui tomar partido de um amigo, Frederico, que era da polícia especial."

"Estávamos sentados, de repente veio um camarada todo esfarrapado, rasgado, e disse, 'Fred, estão massacrando o Camarão na Taberna da Glória!'. Tirei o meu casaco e fui atrás para defender o Camarão. Não sabia quem era, mas era amigo de um amigo!"

"Quando cheguei lá, uma balbúrdia, cadeira para lá, para cá e só tinha homens de dois metros. Eu era remador, malandro velho, tinha boa compostura física... Vou entrar nessa briga. Mas o tamanho dos homens me assustou. A gente tem que respeitar."

Na sequência, Orlando Drummond se 'estranhou' com um homem que havia levantado para fugir, e acabaram trocando cabeçadas: "De repente acabou a briga de todos lá no bar, porque a polícia chegou. E eu continuei brigando com o cara."

"A polícia nos separou. 'Prenda esse safado, esse moleque!' Sabe quem era o cara que mandou me prender? O Camarão, que eu não conhecia. Nos tornamos amigos e ele me apresentou a um cidadão que era o cantor revelação de 1941, Moraes Neto."

Orlando Drummond contrarregra e o 'empurrão' de Paulo Gracindo

"[Ele] me levou para a Rádio Tupi um dia. Fiz um teste como contrarregra, para fazer ruídos, passos, bater na porta, e tudo mais... Eu tinha muito talento para aquilo, modéstia a parte, e fui logo aprovado pelo Olavo de Barros, que era uma estrela, diretor de rádio teatro."

Orlando Drummond começou a aparecer mais para o público no programa Rádio Sequência G3, à época em que era apresentado por Paulo Gracindo, em 1946: "[Ele] me deu a chance de falar".

Orlando Drummond (à direita), em foto de 2013, recebendo homenagem ao lado de outros atores da Globo, como Rosamaria Murtinho, Eva Todor, Ney Latorraca, Flávio Migliaccio, Aracy Balabanian e Yoná Magalhães. Foto: Aline Massuca / Globo / Divulgação

"Aí, pronto. Foi descoberto um comediante! Eu gostava muito. Tenho bom humor e recomendo o humor para todo mundo. É a melhor coisa e me trouxe onde me trouxe", continuou.

Em diversos momentos, Orlando Drummond faz questão de relembrar a importância do artista para sua carreira: "Paulo Gracindo me elevou à carreira de ator. Começou a me dar uns papeizinhos, umas coisinhas. Fui fazendo, quando eles viram, eu já estava dentro".

Seu Peru

Orlando Drummond durante gravação da 'Escolinha do Professor Raimundo' em 1994. Foto: Fernando Maia / Globo / Divulgação

Papel mais conhecido de Orlando Drummond na TV, Seu Peru fez sucesso na Escolinha do Professor Raimundo ao longo dos tempos, e ganhou também 'variações' nos programas de Chico Anysio, como o 'Vamperu', sua versão vampiresca.

Sobre a origem do personagem, explica: "Ele não foi feito para mim, mas para um aluno da Cininha [de Paula], sobrinha do Chico Anysio. Na hora da gravação, ele não apareceu, porque [o personagem] era um 'bicha', os amigos dele devem ter dito: 'pô, tu vai fazer isso na televisão?'".

"Quando o garoto não apareceu, o Chico Anysio deu a ordem: 'chama o Drummond!'. Eu tava indo embora. Pô, como é que eu vou fazer o negócio aí? 'Não, é uma coisinha à toa só, uma apresentação, depois você vai fazer uma coisa melhor. Me ajeitei e fiz o Seu Peru."

Orlando Drummond afirma que a origem da forma como interpreta Seu Peru teve origem nos seus tempos de Sequência G3: "O Peru foi criado já no rádio. Eu fazia o Lúcio, o Granfino, ele falava sobre moda, essas coisas".

O bordão de Seu Peu

Entre os bordões de Seu Peru, estavam frases como "Tô porr aqui" e "Te dou o maiorr apoio", com a letra 'R' carregada, e um gesto com as mãos próximo ao pescoço.

"O bordão nasceu sem eu querer. Estava escrito no papel 'Te dou o maior apoio'. Algumas pessoas ainda me encontram se lembram disso", contou ao extinto programa Vídeo Show, em 2015.

O personagem também lhe rendeu situações curiosas ao longo da vida: "Estava com minha mulher andando em uma praça e veio uma senhora. 'Ah, Seu Peru! Me desculpe, minha senhora, mas eu amo!', e me beijou na boca, com minha mulher do lado. O que é isso!"

"Corri o Brasil todo fazendo Seu Peru. Não sou mais Orlando Drummond hoje, sou Seu Peru."

O dia em que Orlando Drummond foi 'salvo' de um assalto por Seu Peru

Outra história frequentemente contada por Orlando Drummond é a vez em que foi 'salvo' de um assalto após bandidos o reconhecerem. O fato ocorreu na estrada Grajaú-Jacarepaguá, à noite, após a gravação de um programa.

"Me pararam no meio da estrada. Oito camaradas, e um deles com uma arma. Parei o carro, saí de mãos para o alto e dirigi-me a eles", relembra Orlando, que inventou uma história sobre a gravidez da mulher para tentar se desvencilhar do problema.

Ele explicava: "Não tinha mulher grávida nenhuma, eu inventei aquilo, que era para não ser assaltado. Mas o Peru me salvou!".

"Um garoto no meio deles: 'Esse aí é o Seu Peru, da televisão! Ele que faz o Scooby-Doo'. Me devolveram tudo. Fiz as vozes todas e consegui passar naquele 'teste'. Me levaram para uma portinha que tinha ali, tomamos umas cervejinhas. Eu paguei!".

"Seu Peru me salvou e me levou para casa. Fui embora, graças a Deus", conclui Drummond sobre a história inusitada.

Orlando Drummond e a dublagem

"Logo que experimentei a dublagem, tomei gosto e não quis fazer outra coisa. Dublar satisfaz o meu ego e é minha diversão predileta", afirmou Orlando Drummond ao Estado em 1998.

A primeira dublagem de Orlando Drummond se deu em um seriado dos Três Mosqueteiros, fazendo a voz do personagem Porthos.

Posteriormente, vieram personagens icônicos, como o Popeye (Drummond ressalta que é da época em que ainda chamavam o marinheiro de 'Brocoió'), Sargento Garcia, de Zorro, Alf, 'o Eteimoso', Vingador, de Caverna do Dragão.

Dublou também o 'Gordo' de O Gordo e o Magro, Moe, de Os Três Patetas, um dos sete anões em uma versão de Branca de Neve, Bionicão, Hong Kong Fu e Bibo Pai.

Sobre o início de sua carreira na dublagem, conta: "Estava na [rádio] Mayrink Veiga, coisa de 1959. [Foi] na ZIV, hoje Delart, do meu amigo Carlos de la Riva".

Drummond também conta a importância da Herbert Richers em sua carreira: "Do Herbert eu era funcionário contratado, fiquei 49 anos com ele."

Scooby-Doo

Um de seus principais trabalhos foi ter dado voz a Scooby-Doo ao longo de mais de três décadas - o que lhe rendeu um recorde no Guinness World Records, o 'Livro dos Recordes', em 2009: "O Scooby-Doo foi a glória maior da minha vida, a não ser minha mulher, que se chama Glória".

A voz de Scooby foi 'criada' por conta de um 'quase assalto' na casa de Drummond, no período em que estava recém-casado. Na ocasião, não conseguia dormir por conta de diversos gatos que miavam sem parar durante a noite, ao lado de sua casa.

Orlando Drummond dublou o personagem Scooby-Doo por 30 anos, o que lhe rendeu recordes. Foto: Reprodução de 'Scooby-Doo' (1969) / Hanna-Barbera

"Aquilo me incomodou tanto que me levantei, enchi uma bacia d'água, subi no fogão e, com a janela aberta, ia jogar a água para cima dos gatos. Quando olhei pra baixo, um negão de uns dois metros pulando meu muro!", surpreendeu-se.

Então, Drummond teria simulado latidos de cachorro, de forma bastante semelhante à como conhecemos Scooby-Doo.

"Caí com a água. Minha mulher deve ter dito 'casei com um louco'. Aí nasceu a voz do Scooby-Doo. O cara correu, tá correndo até hoje, [então] eu 'aprovei' como cachorro", brinca.

O encontro de Orlando Drummond com o 'Sargento Garcia'

Orlando Drummond também conta um episódio inusitado envolvendo Henry Calvin, ator que dava vida ao célebre Sargento Garcia: "Ele veio ao Brasil e foi lá na Tupi, queria me conhecer."

Orlando Drummond emprestou sua voz ao personagem Sargento Garcia (Henry Calvin), da série 'Zorro', produzida entre 1957 e 1959 nos Estados Unidos e exibida posteriormente no Brasil. Foto: Reprodução de 'Zorro' (1957) / ABC

"Admirava o meu trabalho na pessoa dele, que engrandeci, porque ele tinha uma voz fininha. Foi uma amizade, almoçamos juntos, tomamos um vinho na época, foi muito bom", conta.

Orlando Drummond na TV

Orlando Drummond ficou na Rede Tupi (entrou na rádio e migrou para a televisão) durante mais de três décadas, entre 1942 e 1974, onde fez trabalhos variados, como por exemplo sendo o crooner de Boate do Ali Babá e os 40 Garçons.

Depois, foi trabalhar por décadas na Globo. Seu trabalho mais marcante na emissora foi na Escolinha do Professor Raimundo, como Seu Peru. Orlando também atuou em diversos outros programas de Chico Anysio, como o Chico Total.

Orlando Drummond como o personagem Vamperu ao lado de Chico Anysio como Bento Carneiro, em gravação realizada em 2012. Foto: Estevam Avellar / Globo / Divulgação

"Quando saí da Tupi, emprestado, fui à Mayrinck Veiga e lá encontrei o Chico Anysio. Começamos a trabalhar em 1960, até 1963. Depois ele saiu e foi para a televisão. O Chico é um gênio do humorismo", relembra Drummond sobre como conheceu o colega.

O ator também fez participações especiais em programas como Os Trapalhões e Turma do Didi, e, mais recentemente, quadros no Zorra Total.

Entre eles, o dos índios Pataco e Taco: "fiz o 'Pezinho pra frente, pezinho pra trás', não só na Tupi, como também na Globo, com Paulo Silvino. Mas não agradou como antes."

Orlando Drummond no cinema

Orlando Drummond também se aventurou no cinema por algumas ocasiões ao longo de sua carreira. "Eram umas pontinhas, umas coisinhas na época, pelo que a gente aparecia na televisão", relembra.

Entre os filmes que participou, estão produções ao lado de Ankito, Chico Anysio, Oscarito e Grande Otelo, como Angu de Caroço e O Doce Esporte do Sexo.

Também é comum encontrar sua voz em versões dubladas de filmes conhecidos, como Titanic, Loucademia de Polícia, Uma Noite no Museu, E o Vento Levou e O Quinto Elemento.

* Para realizar esta reportagem, foram consideradas entrevistas dadas por Orlando Drummond ao longo da vida ao Estado e programas como Programa do Jô (2003), O Estranho Mundo de Zé do Caixão (2010), Ombudsman Entrevista (2014) e Vídeo Show (2015).

