Orlando Bloom pede Katy Perry em casamento no Valentine’s Day

Katy Perry e Orlando Bloom estão noivos. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Katy Perry usou as redes sociais para compartilhar uma linda novidade: a cantora foi pedida em casamento por Orlando Bloom na última quinta-feira, 14, em pleno Valentine’s Day. Nos Estados Unidos, a data é equivalente ao Dia dos Namorados no Brasil, comemorada em 14 de fevereiro.

Na publicação, Katy escreveu apenas "Full Bloom", 'completo florescer' em português, fazendo também uma brincadeira com o sobrenome do futuro marido e o formato do anel, que remete a uma flor. A mesma imagem foi compartilhada por Orlando no Instagram.

Katy Perry e Orlando Bloom começaram a namorar em 2016 e terminaram o relacionamento em março de 2017. No fim daquele ano, reataram a relação e agora vão se casar, mas não divulgaram mais detalhes.