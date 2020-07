Orlando Bloom faz tatuagem para homenagear seu cachorro que morreu

Orlando Bloom e seu cachorro Mighty Foto: Reprodução Instagram/ @orlandobloom

Na madrugada desta quarta-feira, 22, o ator Orlando Bloom emocionou seus seguidores com o desabafo e homenagem feita ao seu cachorro Mighty. Segundo sua publicação no Instagram, o animalzinho, que estava desaparecido há sete dias, foi encontrado sem vida.

Para eternizar seu amor por Mighty, o noivo de Katy Perry tatuou o nome do cachorro em seu peito. “Mighty está do outro lado agora. Após sete dias de buscas, do nascer ao pôr do sol e até altas horas, hoje, no sétimo dia, encontramos a coleirinha dele. Chorei mais esta semana do que pensei ser possível, o que tem sido uma catarse e uma cura muito grande.”

“Ele era mais que um companheiro. Era uma conexão de alma. Eu sinto muito. Eu te amo. Obrigado. Descanse em paz, meu amiguinho de coração selvagem”, compartilhou. Orlando ainda agradeceu a toda comunidade que apoiou a busca pelo seu cãozinho. “Foi reconfortante ver as melhores pessoas, mesmo nos piores momentos.”

Bloom estava com Mighty desde 2017 e, desde então, o cãozinho era bastante presente em suas redes sociais. Mighty acompanhou o ator em diversos passeios, viagens, desfiles de moda e até capas de revistas. Em fevereiro, o animal de estimação esteve na semana de moda de Milão.

Mighty apareceu com Orlando Bloom na capa da revista GQ.

O cachorro também foi fotografado em bastidores de filmagens.

Bloom também chegou a mostrar uma homenagem que seu filho Flynn Christopher fez para o animal de estimação.

Orlando chegou a usar roupas combinando com a cor do pelo de Mighty.

A cantora Katy Perry, que está grávida da primeira filha do casal, também prestou uma homenagem ao Mighty em seu Instagram. “Vamos ficar para sempre com um buraco em forma de patinha em nossos corações. Descanse em paz.”