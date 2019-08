Orkut é bloqueado no Tinder e pede ajuda no Twitter

Orkut Buyukkokten criou o aplicativo Hello em 2016, dois anos depois do apagamento da rede social Orkut Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

O criador da rede social Orkut, Orkut Buyukkokten, enfrentou problemas na noite de quarta-feira, 14, enquanto buscava por novos relacionamentos pelo celular.

Solteiro e aos 44 anos, o engenheiro de software turco estava de passagem pelo Brasil quando foi bloqueado em uma aplicativo de relacionamentos. Indignado, ele reclamou da situação no Twitter.

"Alguém tem o contato do Tinder? Eu estou em Porto Alegre, no Brasil. Alguns usuários acharam que a minha conta era falsa e me denunciaram. O Tinder bloqueou minha conta. Eu estava no meio de conversas com pessoas, fazendo novas amizades", escreveu ele, um dia antes do Dia dos Solteiros.

Os internautas se divertiram com a publicação de Orkut e relembraram da época que a sua plataforma fazia sucesso. "Volte, Orkut. O Brasil tinha o quinto PIB mundial, minha saúde mental estava em dia e as pessoas valorizavam a educação quando você dava as cartas", brincou um seguidor.

"Nasci para ver o Orkut bloqueado no Tinder e pedindo ajuda no Twitter", disse outro.

Veja abaixo outras reações dos internautas:

ORKUT VAI PASSAR O CEROL NO SUL MANÉ VAI MANDAR UM SCRAP E DEPOIS UM DEPO NAS NOVINHAS ESSE É MEU GAROTO — They call me a fruit (@mysaddestiny) August 15, 2019

O Orkut, no caso você, pedindo ajuda no Twitter pq tá com problema no Tinder Que crossover inesperado! — JenioQuadros (@JenioQuadros) August 15, 2019