'Orem pela minha vida', diz Luane Dias após revelar que está com depressão

Luane fez sucesso com vídeos nas redes sociais, que a levaram a participar de programas como o 'Esquenta', por exemplo. Foto: Instagram / @luaneoficial

Luane Dias revelou pelos stories do Instagram, no domingo, 16, que está em depressão. Ela participou da décima edição de A Fazenda e terminou, recentemente, seu namoro com Leo Stronda, que começou no reality show.

Ela disse que está em um momento de luto natural, de quando se encerram ciclos, e que foi verdadeira durante o programa. "Não precisei pisar ou usar ninguém como degrau, nunca usei minhas raízes para me vitimizar, sempre fui vencedora", escreveu.

A influenciadora digital pediu o apoio dos seus seguidores e deixou claro que Leo Stronda não tem culpa pelo que ela está passando. "Orem pela minha vida. Cada oração moverá a mão de Deus", afirmou. "Peço a vocês que não ataquem o Leo, [porque] ele também está passando por uma batalha espiritual imensa, está perdido e precisa se reencontrar", completou.