Oprah Winfrey lançará livro de receitas

Oprah Winfrey vai lançar um livro de receitas. A apresentadora escreveu o título 'Food, Health and Happiness: 115 On-Point Recipes for Great Meals and a Better Life', em tradução livre 'Comida, Saúde e Felicidade: 115 receitas para ótimas refeições e uma boa vida'. O lançamento será no dia 3 de janeiro de 2017.

Ela disse a revista 'People' que sempre foi o tipo de pessoa que gosta de compartilhar o que torna a vida melhor. "Quando me deparo com algo útil, algo que me traz prazer ou conforto ou alívio, quero que todo mundo saiba e se beneficie disso também. E é assim que este livro veio à tona", disse Oprah.

Receitas de comidas como frango sem fritura, chili de peru e robalo chileno sustentável com chutney de limão e erva-doce são algumas das que estão no livro.