Oprah Winfrey anuncia que fará turnê do bem-estar nos EUA em 2020

Oprah Winfrey durante discurso no Museu da Estátua da Liberdade, em maio de 2019. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Oprah Winfrey levará seu espírito motivacional para uma turnê, no começo de 2020, a fim de promover um estilo de vida mais saudável.

A apresentadora e chefe da rede de televisão OWN anunciou nesta quarta-feira, 4, em vídeo no Facebook, que a turnê Oprah's 2020 Vision: Your Life in Focus começará em 4 de janeiro em Fort Lauderdale, na Flórida.

Ela está trabalhando em conjunto com a WW (Weight Watchers Reimagined) para oferecer um dia inteiro de conversas sobre bem-estar durante sua passagem por nove cidades.

O roteiro terminará em Denver no dia 7 de março. Ela também fará paradas em Los Angeles, São Francisco, Atlanta, Dallas, Charlotte, Carolina do Norte, Brooklyn, Nova York e St. Paul, em Minnesota.

Em cada parada, a apresentadora fará uma entrevista com uma personalidade convidada. Os nomes dos entrevistados serão divulgados posteriormente.

Com essa iniciativa, Oprah disse que deseja capacitar o público a explorar seu potencial. "O que tenho certeza é que todos podemos nos unir para apoiar uma vida mais forte, saudável e abundante - focados no que nos faz sentir energizados, conectados e empoderados", disse em um comunicado.

"Enquanto viajo pelo país, minha esperança para essa experiência é motivar outras pessoas a deixar 2020 ser o ano de transformação e triunfo - começando antes de tudo com o que nos faz bem. Este é o ano de avançar, vamos fazer acontecer em 2020", completou.

Oprah realizou outras turnês de palestras bem-sucedidas e, desta vez, falará sobre sua jornada de bem-estar com os participantes e ajudará a desenvolver os planos de ação para 2020. Ela também compartilhará as mais recentes pesquisas de bem-estar e exercícios interativos.

Mais de US$ 1 milhão em receitas da turnê beneficiará a WW Good, uma área filantrópica da WW para ajudar a levar alimentos frescos e saudáveis ​​para as comunidades carentes.

Com informações da AP