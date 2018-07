ONG pede que Leonardo DiCaprio devolva lucros de 'O Lobo de Wall Street'

ONG pede que Leonardo DiCaprio devolva lucros que teve com 'O Lobo de Wall Street' Foto: REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

A ONG Transparency Internacional, que tem ações contra a corrupção, pediu para que Leonardo DiCaprio devolva o cachê que ganhou em O Lobo de Wall Street, caso seja provado que o dinheiro está envolvido com fraudes do grupo 1MDB. O ator foi protagonista e um dos produtores do filme. As informações são do The Hollywood Reporter.

A produtora Red Granite Pictures foi denunciada em julho pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que diz que bilhões de dólares foram desviados de um fundo do governo na Malásia, financiando imóveis, obras de arte e o filme.

"Se ele souber que são fundos corruptos, nós gostaríamos muito de ver ele devolvendo esse dinheiro. Se o Departamento de Justiça descobrir que o dinheiro é corrupto, não devolver esse dinheiro meio que diz que o dinheiro público que veio da Malásia está na conta de DiCaprio", disse a ONG em comunicado.

No início de outubro, DiCaprio se manifestou e disse que devolveria qualquer dinheiro que tivesse ligação com esses desvios. Por enquanto, não se sabe se o protagonista do longa tinha consciência da corrupção.