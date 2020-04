OneRepublic lança clipe colaborativo de ‘Better Days’; assista

Música 'Better Days' fala sobre a esperança de que "dias melhores" virão Foto: YouTube / OneRepublic / Reprodução

A banda OneRepublic lançou na segunda-feira, 13, um clipe da música Better Days, escrita durante a quarentena, que é formado por diversos vídeos enviados pelos fãs da banda ao redor mundo. A produção mostra essas pessoas no isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus.

A música foi lançada no dia 25 de março e escrita enquanto os integrantes da banda estavam em quarentena na Europa. A canção fala sobre a esperança de “dias melhores” e fez parte do novo álbum da banda, Human, cujo lançamento foi adiado devido à pandemia.

O vídeo mostra cenas do dia a dia de pessoas em quarentena, de diversos lugares do mundo: Itália, Cazaquistão, Estados Unidos e outros. Além disso, o vídeo contém cenas do noticiário, com atualizações sobre a pandemia e seus efeitos.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

O lançamento do vídeo também faz parte das ações da banda para arrecadar doações para auxiliar a Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate ao novo coronavírus. Assista ao vídeo:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais