Olivia Rodrigo recebe Avril Lavigne em show e elas cantam 'Complicated'

Olivia Rodrigo recebe Avril Lavigne em show no Canadá e cantam 'Complicated' juntas. Foto: Twitter/@sourtourbr

Na última sexta-feira, 29, Olivia Rodrigo, que está em turnê com a Sour Tour, recebeu uma convidada especial. Essa apresentação foi a primeira de duas que estão marcadas na cidade de Toronto, no Canadá, e teve a participação de Avril Lavigne para cantarem juntas.

Olivia já tem Complicated como um cover fixo na setlist da turnê e dessa vez as duas cantaram o single juntas, no palco da cidade canadense.

“Subi para cantar Complicated no palco com Olivia Rodrigo em Toronto hoje à noite [sexta, 29]. Foi muito legal me apresentar com você em sua tour Sour. Tenha um incrível turnê, garota. Continue arrasando. Enviando muito amor”, escreveu Avril Lavigne em seu perfil no Instagram.

O single foi o primeiro da carreira de Avril, lançado em 2002, mas que até hoje anima multidões.