Olivia Rodrigo lança ‘The Rose Song’, música de ‘High School Musical: A Série’

Aos 18 anos de idade, Olivia Rodrigo já tem quase 1 bilhão de reproduções em suas três principais músicas no Spotify Foto: Geffen Records/EFE

Olivia Rodrigo segue trabalhando e aumentando seu repertório de sucessos. Nesta quinta-feira, 17, ela lançou The Rose Song, música que faz parte da trilha sonora de High School Musical: A Série: O Musical, série naqual a cantora atua.

Nesta sexta-feira, 18, a Disney disponibilizou o clipe da música que está presente no último episódio do show, e é interpretada por Nini, personagem de Olivia. A série pode ser vista no Disney+.

No último domingo, 13, Olivia Rodrigo conversou com o Fantástico, elogiou os fãs brasileiros e disse que está ansiosa para vir ao Brasil. "Os meus fãs brasileiros são incríveis, apaixonantes. Estou muito animada para ir ao Brasil e conhecer todos pessoalmente um dia desses. Quando tudo estiver seguro, estarei aí".

A cantora vem em uma ascensão desde o lançamento de seu primeiro single Drivers License, em janeiro de 2021. Recentemente, Olivia Rodrigo tornou-se a primeira artista a ter quatro músicas simultâneas no top 10 da Billboard Global 200.

E não parou por aí! Após conseguir a primeira posição com seu álbum de estreia, Sour, na Billboard 200, ela também colocou todas as 11 faixas do seu trabalho de estreia entre as 30 primeiras da Billboard Hot 100. O álbum teve a maior reprodução em uma semana de todos os álbuns neste ano, e a maior semana de estreia de um álbum da história dos charts da Billboard.